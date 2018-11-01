Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили судебных приставов с профессиональным праздником
Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравили судебных приставов с профессиональным праздником.
Их послание гласит:
«Вы выполняете ответственную и необходимую государству и гражданам работу по исполнению судебных решений, стоите на защите законных прав и интересов граждан и организаций. От вашей деятельности зависит доверие людей к судебной системе и государству в целом.
Взыскание долгов по алиментам, штрафам и кредитным задолженностям – это лишь малая часть работы службы судебных приставов. Благодаря вашей компетентности, мужеству, высокой самоотдаче служба вносит значительный вклад в сохранение и поддержание социальной стабильности, обеспечение правопорядка на территории региона.
Уверены, что ваш профессионализм, опыт, преданность делу и в дальнейшем будут залогом успешной деятельности на благо нашего Отечества.
Выражаем глубокую признательность работникам и ветеранам регионального Управления Федеральной службы судебных приставов за безупречную службу и неустанный труд. Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия».