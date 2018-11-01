Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили судебных приставов с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-01T09:53:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравили судебных приставов с профессиональным праздником.

Их послание гласит:

«Вы выполняете ответственную и необходимую государству и гражданам работу по исполнению судебных решений, стоите на защите законных прав и интересов граждан и организаций. От вашей деятельности зависит доверие людей к судебной системе и государству в целом.

Взыскание долгов по алиментам, штрафам и кредитным задолженностям – это лишь малая часть работы службы судебных приставов. Благодаря вашей компетентности, мужеству, высокой самоотдаче служба вносит значительный вклад в сохранение и поддержание социальной стабильности, обеспечение правопорядка на территории региона.

Уверены, что ваш профессионализм, опыт, преданность делу и в дальнейшем будут залогом успешной деятельности на благо нашего Отечества.

Выражаем глубокую признательность работникам и ветеранам регионального Управления Федеральной службы судебных приставов за безупречную службу и неустанный труд. Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия».