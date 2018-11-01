В Туле продолжаются рейды по придомовым территориям
В Туле продолжаются рейды по придомовым территориям. Специалисты проверяют качество уборки от снега и наледи.
С 30 по 31 октября наибольшее количество нарушений правил содержания прилегающих территорий МКД допустили управляющие компании «Ваш дом», «Вертикаль», «21 Век», «Восход», «Наш дом».
Напомним, согласно Правилам благоустройства придомовые территории – входная группа, тротуар, проезжая часть – должны быть убраны от снега до усовершенствованного покрытия.
В случае снегопада уборка дворовой территории производится в течение 2 часов по его окончании. При выявлении нарушений УК выдается требование об устранении нарушений в течение суток. За нарушение сроков или систематическое нарушение правил УАТН налагает штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей.