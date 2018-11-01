СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-01T08:53:37+03:00

За систематическое нарушение правил УАТН налагает штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей

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В Туле продолжаются рейды по придомовым территориям. Специалисты проверяют качество уборки от снега и наледи.

С 30 по 31 октября наибольшее количество нарушений правил содержания прилегающих территорий МКД допустили управляющие компании «Ваш дом», «Вертикаль», «21 Век», «Восход», «Наш дом».

Напомним, согласно Правилам благоустройства придомовые территории – входная группа, тротуар, проезжая часть – должны быть убраны от снега до усовершенствованного покрытия.

В случае снегопада уборка дворовой территории производится в течение 2 часов по его окончании. При выявлении нарушений УК выдается требование об устранении нарушений в течение суток. За нарушение сроков или систематическое нарушение правил УАТН налагает штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей.