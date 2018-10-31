Евгений Авилов проконтролировал ход реконструкции сквера в тульском Заречье

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-31T17:01:01+03:00

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Сегодня, 31 октября 2018 года, глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел выездное рабочее совещание, посвященное вопросам благоустройства.

В рамках объезда глава администрации проконтролировал ход реконструкции сквера на пересечении ул. Октябрьской и Дегтярева в тульском Заречье.

В настоящее время подрядная организация завершила установку фонтанного комплекса, запланирован пробный пуск фонтана.

Кроме того, ведутся работы по монтажу карусели. В рамках совещания обсуждался вопрос высадки растений в сквере весной 2019 года.

Также проинспектированы работы по вырубке поросли вдоль дороги по ул. Карпова.