Евгений Авилов проконтролировал ход реконструкции сквера в тульском Заречье
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Сегодня, 31 октября 2018 года, глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел выездное рабочее совещание, посвященное вопросам благоустройства.
В рамках объезда глава администрации проконтролировал ход реконструкции сквера на пересечении ул. Октябрьской и Дегтярева в тульском Заречье.
В настоящее время подрядная организация завершила установку фонтанного комплекса, запланирован пробный пуск фонтана.
Кроме того, ведутся работы по монтажу карусели. В рамках совещания обсуждался вопрос высадки растений в сквере весной 2019 года.
Также проинспектированы работы по вырубке поросли вдоль дороги по ул. Карпова.