В Туле открыли мемориальную доску Михаилу Ларионову

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-31T16:46:13+03:00

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31 октября 2018 года, в Туле на здании по пр. Ленина, 53, где размещался обком комсомола, торжественно открыли мемориальную доску первому секретарю областного комитета ВЛКСМ (1940-1944 гг.), одному из организаторов обороны города в 1941 году, Почетному гражданину города-героя Тулы Михаилу Ларионову.

Отметим, что инициатива увековечения памяти Михаила Ларионова поступила в комиссию по историческому наследию и городской топонимии от оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

Депутаты Тулгордумы поддержали ее единогласно.

- Большой вклад Михаил Сергеевич внес в становление комсомола. На комсомольской работе он трудился с 1936 года. Был заведующим отделом горкома, чуть позже стал вторым секретарем Тульского обкома ВЛКСМ, а с мая 1940-го года первым, - отметил присутствующий на открытии доски глава города Тулы Юрий Цкипури. – Михаил Сергеевич был одним из организаторов обороны города в 1941 году, участвовал в создании истребительных комсомольских отрядов для охраны важных объектов, проводил работу по набору юношей и девушек в ремесленные училища для замены на производстве ушедших на фронт рабочих.

В 1975 году Ларионову было присвоено высокое звание «Почетный гражданин города-героя Тулы». В здании, где установлена доска, трудился Михаил Сергеевич. Здесь проходили комсомольские пленумы, чествовали героев. Отсюда уезжали на комсомольские стройки, сюда возвращались и рапортовали об успехах и достижениях.

- Радует, что сегодня здесь собрались не только люди старшего поколения, для которых комсомол стал школой жизни, но и молодые туляки. Молодому поколению предстоит не только строить будущее, но и хранить и приумножать славную историю нашего Отечества, - подчеркнул мэр.