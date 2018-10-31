В Туле установят стелу в честь 100-летия комсомола

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-31T16:46:18+03:00

Она появится на территории стадиона «Арсенал» в Туле

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В среду, 31 октября, у главного входа на стадион «Арсенал» в Туле была торжественно открыта памятная доска, которая информирует жителей и гостей города об установке стелы в честь 100-летия ВЛКСМ.

Установка памятной таблички именно на Центральном стадионе не случайна: в строительстве спортивного объекта активное участие тульские комсомольцы.

– В январе 1958 года областная комсомольская организация взяла обязательство построить стадион «Тульские Лужники». Это была поистине ударная стройка. Открыли его 29 августа 1959 года. В 1968 году арену переименовали в стадион «Имени 50-летия Ленинского комсомола», – поделился воспоминаниями бывший первый секретарь Тульского обкома ВЛКСМ Анатолий Артемьев. - Сегодня спортивное сооружение отвечает самым современным требованиям, здесь проводятся соревнования различных уровней. Но будущие поколения должны знать, что строили стадион именно комсомольцы Тулы.

Памятная стела в честь 100-летия ВЛКСМ запланирована к установке после реконструкции велотрека в 2019-2020 гг.