2018-10-31T16:28:39+03:00
Общество

Тульские сувениры признаны лучшими в России

Победа на конкурсе досталась прянику, миниатюрному тульскому самоварчику и рюкзаку-матрешке
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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26 и 27 октября в Нижнем Новгороде состоялся финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018.

Представители Тульской области получили Гран-при в номинациях «Сувенир региона» и «Сувенир города»: за тульский пряник с фруктовой начинкой и за миниатюрный тульский самоварчик.

Первые места в категориях «Гастрономический сувенир (еда)» и «Идея сувенира» заняли конфеты «Ясная Поляна» и рюкзак-матрешка.

Всего в этом году на участие в конкурсе было подано 2296 работ из 63 регионов страны.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года при поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

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