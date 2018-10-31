2018-10-31T16:23:05+03:00
Общество

В Тульской области сохраняется благополучная ситуация по гриппу и ОРВИ

Заболеваемость ниже эпидемического порога
Виктория ЯКУШИНА
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Всего по состоянию на 26 октября 2018 года в Тульской области от гриппа привились 296 352 человека, а это 20% от численности населения.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная, характерная для данного периода.

На неделе, с 22 по 28 октября 2018 года, в Тульской области было зарегистрировано 5153 случая ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 44% и ниже уровня предыдущей недели на 3%.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

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