2018-10-31T16:23:11+03:00
Общество

Выезд передвижного стоматологического комплекса в Щекинский район пройдет 1 ноября

Врачами-стоматологами будет проведен профилактический осмотр граждан Щекинского района
Виктория ЯКУШИНА
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1 ноября 2018 года состоится выезд передвижного стоматологического комплекса в Щекинский район, п. Первомайский в ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с бригадой сотрудников ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»:

- двух врачей-стоматологов терапевтического и хирургического профиля;

- медицинской сестры-рентгенолаборанта.

С 10:00 до 15:00 врачами-стоматологами будет проведен профилактический осмотр граждан Щекинского района, п. Первомайский при ГУ ТО «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием аутофлуоресцентной стоматоскопии. Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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