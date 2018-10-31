Музей «Тульский кремль» приглашает туляков на «Ночь искусств»
Музей «Тульский кремль» приглашает туляков на акцию «Ночь искусств». Мероприятия пройдут 4 ноября - в День народного единства.
В этот день, в 19:00, можно будет полюбоваться огненным шоу CARTe BLANCHe» от тульского театра огня «Эра».
В 19:00 и 20:00 всех желающих ждут на вечернюю прогулку «Огни старого города». Впервые туляки и гости города смогут пройтись с экскурсоводом по вечернему кремлю и тульской набережной. Вы увидите кремль, колокольню Успенского собора, тульскую набережную в свете прожекторов. А гид расскажет о тайнах и легендах старого города.
В 18:30 и 21:30 театрализованная экскурсия «Кремль. С фонарем…» позволит в нескучной форме прикоснуться к таинственной старине и взглянуть на музей с неожиданной стороны! При тусклом свете ветхого фонаря участники познакомятся с малоизвестными фактами пятисотлетней биографии Тульского кремля, услышат увлекательные и удивительные истории, побывают в гостях у жителей древней крепости.
Правда, необходимо подготовиться к маленьким сюрпризам, ведь никогда не знаешь, что может произойти ночью в музее! (По предварительной записи по тел.: 77-49-34).
Возрастное ограничение для экскурсий: 12+
Место проведения:
Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс.
Телефон для справок:
(4872) 77-49-34.
Подробная афиша «Ночи искусств» в Туле - здесь.