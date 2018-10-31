Музей «Тульский кремль» приглашает туляков на «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-31T16:23:24+03:00

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Музей «Тульский кремль» приглашает туляков на акцию «Ночь искусств». Мероприятия пройдут 4 ноября - в День народного единства.

В этот день, в 19:00, можно будет полюбоваться огненным шоу CARTe BLANCHe» от тульского театра огня «Эра».

В 19:00 и 20:00 всех желающих ждут на вечернюю прогулку «Огни старого города». Впервые туляки и гости города смогут пройтись с экскурсоводом по вечернему кремлю и тульской набережной. Вы увидите кремль, колокольню Успенского собора, тульскую набережную в свете прожекторов. А гид расскажет о тайнах и легендах старого города.

В 18:30 и 21:30 театрализованная экскурсия «Кремль. С фонарем…» позволит в нескучной форме прикоснуться к таинственной старине и взглянуть на музей с неожиданной стороны! При тусклом свете ветхого фонаря участники познакомятся с малоизвестными фактами пятисотлетней биографии Тульского кремля, услышат увлекательные и удивительные истории, побывают в гостях у жителей древней крепости.

Правда, необходимо подготовиться к маленьким сюрпризам, ведь никогда не знаешь, что может произойти ночью в музее! (По предварительной записи по тел.: 77-49-34).

Возрастное ограничение для экскурсий: 12+

Место проведения:

Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс.

Телефон для справок:

(4872) 77-49-34.

Подробная афиша «Ночи искусств» в Туле - здесь.