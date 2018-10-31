2018-10-31T15:09:07+03:00
Происшествия

В Тульской области москвича осудили за незаконное проникновение в чужой дом

Приговором суда за содеянное мужчине назначено наказание в виде обязательных работ
Виктория ЯКУШИНА
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30 октября 2018 года, в Ясногорском районе Тульской области, мировым судьей 31-летний житель Москвы был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища).

Как выяснилось, среди ночи 26 мая 2018 года мужчина подошел к жилому дому в селе Климовское Ясногорского района Тульской области, в котором проживает знакомая. Там он, с целью разыскать и побеседовать с ее братом, открыл дверь и незаконно проник в жилище против воли женщины.

Приговором суда за содеянное мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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