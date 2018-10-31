2018-10-31T15:10:12+03:00
Общество

В Туле стартовал III Российско-Итальянский форум

В рамках форума запланированы встречи в формате В2В, переговоры и посещение предприятий области
Виктория ЯКУШИНА
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31 октября 2018 года в зале Дворянского собрания открылся третий Российско-Итальянский форум малого и среднего предпринимательства.

На мероприятии было отмечено, что между предприятиями региона и Италии заключен ряд международных контрактов о поставках продукции. По итогам 2017 года внешнеторговый оборот стран вырос на 25%, экспорт - на 15%. В прошлом году экспорт товаров в Италию составил около 13 млрд долларов.

Участникам форума рассказали об инвестиционном потенциале Тульской области. Также состоялась презентация предприятий Италии и российских регионов-участников: Тверской, Костромской, Саратовской, Липецкой и Рязанской областей.

В рамках форума запланированы встречи в формате В2В, переговоры и посещение предприятий области.

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