Туляк прописал в «резиновой» квартире 20 мигрантов

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-31T14:28:55+03:00

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30-летний туляк прописал в «резиновой» квартире на территории Пролетарского округа 20 мигрантов. Но никому не предоставил из них фактического места для проживания.

Накануне, 30 октября, в Туле стражи порядка зафиксировали случай фиктивной постановки на учет иностранцев. Сейчас в УМВД России по Туле выясняют все детали происшествия.

Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере миграции.