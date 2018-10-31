Туляк прописал в «резиновой» квартире 20 мигрантов
Продолжаются постоянно проводимые полицейскими региона мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства
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30-летний туляк прописал в «резиновой» квартире на территории Пролетарского округа 20 мигрантов. Но никому не предоставил из них фактического места для проживания.
Накануне, 30 октября, в Туле стражи порядка зафиксировали случай фиктивной постановки на учет иностранцев. Сейчас в УМВД России по Туле выясняют все детали происшествия.
Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере миграции.