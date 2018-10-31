При пожаре в бане в Новомосковске погибли два человека

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-31T14:26:33+03:00

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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух человек после тушения пожара.

Как выяснилось, 30 октября 2018 года в бане на территории одного из домовладений по улице Степана Разина города Новомосковска Тульской области произошел пожар.

После тушения огня были обнаружены тела двух человек, один из которых мужчина. Второе тело, предположительно, принадлежит женщине.

- Следователями уже проведен осмотр места происшествия, назначены судмедэкспертизы потерпевшим, совместно с сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение