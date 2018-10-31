2018-10-31T14:13:57+03:00
Общество

Мошенники за сутки выманили 58 тысяч рублей у двух тулячек

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы еще два факта мошеннических действий
Мария ВЛАСОВА
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Мошенники за сутки выманили 58 тысяч рублей у двух жителей Тульской области. Преступники действовали под предлогом перевода денежных средств на банковские карты граждан.

В Туле и Черни жертвами преступлений стали местные жители. В ходе беседы потерпевшие сообщали мошенникам номера банковских карточек, а позже обнаруживали списание с них денежных средств. У 58-летней жительницы Тулы было украли 8 тысяч рублей, а у 41-летней женщины из Черни – 50 тысяч рублей.

Полицейские выясняют обстоятельства преступлений и выясняют личности и местонахождение злоумышленников.

Также стражи порядка в очередной раз просят жителей региона быть внимательными и не сообщать незнакомцам, звонящим по телефону, реквизиты своих карт.

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