СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-31T13:25:46+03:00

В ручной уборке задействовано 106 человек

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Коммунальная техника на улицах Тулы работает круглосуточно. Ночью снег убирали с остановок и пешеходных переходов, а также мостов и путепроводов. Производилась обработка противогололедным материалом тротуаров и дорог.

Днем 31 октября специалисты будут вывозить снег с проспекта Ленина, площади Победы и прилегающего к ней разворотного кольца, а также с улицы Октябрьской.

В уборке задействовано 85 единиц техники. В ручной уборке задействовано 106 человек. В территориальных округах очищают парковочные карманы.