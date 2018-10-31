Коммунальная техника на улицах Тулы работает круглосуточно
В ручной уборке задействовано 106 человек
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Коммунальная техника на улицах Тулы работает круглосуточно. Ночью снег убирали с остановок и пешеходных переходов, а также мостов и путепроводов. Производилась обработка противогололедным материалом тротуаров и дорог.
Днем 31 октября специалисты будут вывозить снег с проспекта Ленина, площади Победы и прилегающего к ней разворотного кольца, а также с улицы Октябрьской.
В уборке задействовано 85 единиц техники. В ручной уборке задействовано 106 человек. В территориальных округах очищают парковочные карманы.