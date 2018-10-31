Туляк поругался с сожительницей и ограбил ее
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Сотрудники отдела полиции «Ленинский» в Туле выясняют детали произошедшего грабежа.
Как выяснилось, 34-летняя жительница поселка выпивала вместе со своим 23-летним, безработным, ранее судимым сожителем.
Внезапно между ними произошла ссора, и мужчина решил ограбить женщину.
Избив сожительницу, он забрал ее деньги - более 21 тысячи рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию.
В кратчайшие сроки стражи порядка обнаружили злоумышленника и доставили его для разбирательства.
Мужчина признался в содеянном.
В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело.