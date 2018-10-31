Туляк поругался с сожительницей и ограбил ее

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-31T11:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отдела полиции «Ленинский» в Туле выясняют детали произошедшего грабежа.

Как выяснилось, 34-летняя жительница поселка выпивала вместе со своим 23-летним, безработным, ранее судимым сожителем.

Внезапно между ними произошла ссора, и мужчина решил ограбить женщину.

Избив сожительницу, он забрал ее деньги - более 21 тысячи рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию.

В кратчайшие сроки стражи порядка обнаружили злоумышленника и доставили его для разбирательства.

Мужчина признался в содеянном.

В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело.