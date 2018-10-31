В Туле микроавтобус влетел под фуру: пострадали люди
Подробности ДТП в Туле выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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31 октября 2018 года, в 08:45 на 170-ом км трассы М-2 "Крым" в ГО Тула произошло ДТП.
Два автомобиля: "Фольксваген-Крафтер" и "МАН".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.
Подробности выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области