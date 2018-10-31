Тульский "Арсенал" встретится с "Ахматом"
Встречу в Грозном рассудит петербуржец Кирилл Левников
Фото: ПФК "Арсенал"
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Матч 1/8 финала Кубка России-2018/19 между «Ахматом» и тульским «Арсенал» состоится 31 октября года года, на стадионе «Ахмат Арена».
Встречу в Грозном рассудит петербуржец Кирилл Левников.
34-летний судья ФИФА в этом сезоне обслуживал один матч с участием оружейников. Это была игра 5-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Ростов» (0:1).
Помогать Кириллу Левникову будут Вячеслав Семенов из Гатчины и москвич Дмитрий Сафьян. Резервный судья - Павел Кукуян (Сочи). Инспектор матча - Юрий Чеботарев из Краснодара.
Начало игры - в 19:30