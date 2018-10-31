Обмен опытом студенческого самоуправления

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-31T11:53:03+03:00

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялся областной форум «Студенческое самоуправление и пути его совершенствования в Тульской области»

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В работе форума приняли участие председатели, заместители председателей и активисты органов студенческого самоуправления образовательных организаций региона, руководители студенческих клубов и объединений, педагоги, специалисты, курирующие вопросы молодежной политики, воспитательной работы.

Перед началом мероприятия его участники совершили экскурсию по Центру патриотического воспитания молодежи ТГПУ им. Л.Н. Толстого. При этом в холле Центра работала выставка студенческих проектов «Тула студенческая».

Пленарное заседание своим приветственным словом открыл один из почетных гостей – депутат Государственной Думы В.И. Афонский.

– Студенческое самоуправление – важный фактор формирования активной гражданской позиции, – сказал, поздравив участников форума с его открытием, представитель высшего законодательного собрания страны. – От всей души желаю вам плодотворной работы и неравнодушного отношения к делу, которым вы занимаетесь. Государственная Дума всегда рада принимать законы, направленные на поддержку талантливой неравнодушной молодежи!

Министр молодежной политики Тульской области Ю.В. Вепринцева в своем выступлении подчеркнула важность проведения форума, собравшего вокруг себя активистов, которым интересно жить, создавать и реализовывать новые значимые проекты. Она отметила, что региональное правительство всегда радо оказывать грантовую поддержку талантливой молодежи, и поблагодарила студентов-волонтеров за активное участие в различных мероприятиях. В заключение Ю.В. Вепринцева пригласила всех желающих стать волонтерами Новогодней столицы России. Напомним, этот почетный статус в 2018 году получила Тула. Добровольцам предстоит работа на основных праздничных мероприятиях, которые будут проходить в нашем городе с 7 декабря по 7 января.

Руководство ТГПУ им. Л.Н. Толстого среди почетных гостей студенческого форума представляла директор департамента воспитательной работы и социальной политики З.Н. Калинина.

– Мне чрезвычайно приятно видеть здесь педагогов – выпускников нашего университета, которые пришли на форум, чтобы здесь работать со своими подопечными, – сказала Зинаида Николаевна. – Традиции передачи знаний, опыта, ответственное отношение ко всему, что происходит в нашей жизни – мы за все это в ответе. Хочу пожелать участникам форума заинтересованного диалога, успешного обмена опытом и практиками работы. Каждый должен уйти с сознанием, что жизнь интересна!

Материалы, представленные на форуме, будут включены в сборник методических рекомендаций по вопросам организации деятельности органов студенческого самоуправления образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Сборник планируется издать в декабре 2018 года.