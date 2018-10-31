Житель Тульской области угрожал закопать свою сожительницу на кладбище
33-летняя жительница города Новомосковска Тульской области, опасаясь за свою жизнь, обратилась в полицию и заявила, что ее сожитель угрожал ей убийством.
Как выяснилось, у нее был конфликт с 58-летним мужчиной - жителем Донского. Ссора их произошла на почве ревности, так как мужчина заподозрил даму в неверности.
Место для выяснения отношений мужчина выбрал весьма специфическое. Он вывез женщину на сельское кладбище.
Там сожитель избил возлюбленную, а после пригрозил убить и тут же закопать в любой из могил.
После избиения мужчина увез сожительницу домой. Последняя восприняла угрозы реально и, под предлогом необходимости встретиться с матерью , осталась в одиночестве и позвонила в полицию.
Полицейские установили местонахождение мужчины и доставили его в отдел для разбирательства.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».