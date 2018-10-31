2018-10-31T11:12:37+03:00
Общество

Телефоны горячих линий по вопросам отопительного сезона 2018-2019

По вопросам отопительного сезона жители Тулы могут звонить в администрацию города и УК
Виктория ЯКУШИНА
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Горячие линии администрации города Тулы принимают звонки жителей каждый день с 8:00 до 20:00:

- Центральный округ (4872) 31-11-90, 36-72-81

- Пролетарский округ (4872) 41-06-49, 41-73-40

- Привокзальный округ (4872) 24-66-98, 24-71-74

- Зареченский округ (4872) 47-16-68

- Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11

- Управление по городскому хозяйству +7-919-081-23-09.

С 20:00 и до 8:00 жители могут обращаться по телефону ЕДДС - (4872) 47-20-37.

Также жители Тулы могут обратиться и в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом. Телефоны - здесь.

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