На трассе под Тулой "Газель" врезалась в стоящий "Валдай"

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-31T11:12:42+03:00

В результате ДТП в Тульской области пострадала женщина

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31 октября 2018 года, в 10:45 на 146-м километре автодороги «КРЫМ» в Ясногорском районе Тульской обалсти произошло ДТП.

24-летний молодой человек на автомобиле «ГАЗ 33021» врезался в стоящий на обочине автомобиль «Валдай», за рулем которого был мужчина 45 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадала пассажир автомобиля «ГАЗ» - 45-летняя женщина. Она с различными травмами была доставлена в районную больницу.