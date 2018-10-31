2018-10-31T11:12:53+03:00
Происшествия

Бывшая главный бухгалтер предприятия в Тульской области осуждена за мошенничество

Приговором суда жительнице Тульской области назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главному бухгалтеру ППО ОАО «ПМЗ «Плава». Женщина признана судом виновной в мошенничестве.

Как выяснилось, в период со 2 февраля 2015 по 30 марта 2017 года председатель ППО ОАО ПМЗ «Плава» предоставил обвиняемой логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Женщина пошла на обман и сообщила председателю предприятия ложные сведения относительно оставшейся суммы денежных средств и начисленного себе размера заработной платы. После этого она перевела с расчетного счета предприятия на свой счет 304 500 рублей, при этом ее заработная плата в указанный период составляла 80 405 рублей 70 копеек.

Также она внесла ложные сведения в программу «1С Предприятие», относительно движения денежных средств и оставшейся суммы на счете ППО ОАО ПМЗ «Плава».

Разница между суммой средств, переведенных с расчетного счета предприятия на банковский счет обвиняемой, подлежащих выплате обвиняемой в качестве зарплаты, составила 224 094, 30 рублей.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На ее имущество наложен арест.

Приговором суда жительнице Тульской области назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

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