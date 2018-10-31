Евгений Авилов проконтролировал ход строительства зала художественной гимнастики
Сегодня, 31 октября, глава администрации города Тулы Евгений Авилов проконтролировал строительство зала художественной гимнастики в тульском Заречье.
В одном из разминочных залов и в большом зале уже уложен гимнастический паркет. Во втором разминочном зале идут подготовительные работы под укладку напольного покрытия. После того, как паркет уложат, на него нанесут разметку и приступят к укладке гимнастических ковров, установке гимнастических станков, шведских стенок.
Также на спортивном объекте заканчиваются работы по внутренней отделке помещений, установке сантехники.
В здание гимнастического зала уже пущено тепло, есть водоснабжение. На этой неделе по постоянной схеме будет подключено электричество.
Евгений Авилов поручил строительные работы активизировать и готовить гимнастический зал к сдаче.