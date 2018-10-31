Евгений Авилов проконтролировал ход строительства зала художественной гимнастики

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-31T11:12:58+03:00

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Сегодня, 31 октября, глава администрации города Тулы Евгений Авилов проконтролировал строительство зала художественной гимнастики в тульском Заречье.

В одном из разминочных залов и в большом зале уже уложен гимнастический паркет. Во втором разминочном зале идут подготовительные работы под укладку напольного покрытия. После того, как паркет уложат, на него нанесут разметку и приступят к укладке гимнастических ковров, установке гимнастических станков, шведских стенок.

Также на спортивном объекте заканчиваются работы по внутренней отделке помещений, установке сантехники.

В здание гимнастического зала уже пущено тепло, есть водоснабжение. На этой неделе по постоянной схеме будет подключено электричество.

Евгений Авилов поручил строительные работы активизировать и готовить гимнастический зал к сдаче.