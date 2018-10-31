2018-10-31T11:13:02+03:00
Досуг

В тульском музее оружия открылась выставка "Техника в масштабе"

В экспозиции представлены более 1000 работ в различных жанрах - корабли, военная техника, автомобили, диорамы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульском государственном музее оружия открылась XII международная выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры "Техника в масштабе", организованная Тульской РОО "Клуб историко-технического стендового моделизма "Наследие Левши" и Музеем оружия.

В выставке принимают участие свыше работы от более чем 300 мастеров из 35 регионов РФ, а так же работы авторов из зарубежных стран - Аргентины, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, ДНР, Италии, Польши, Молдовы, Чехии, Норвегии.

В ходе работы выставки будет проведен конкурс и авторы лучших работ получат грамоты, а дети и юниоры в добавок ценные призы.

В экспозиции представлены более 1000 работ в различных жанрах - корабли, военная техника, автомобили, диорамы. Жемчужиной выставки являются коллекции фигур воинов разных эпох и диорам из Москвы и Санкт Петербурга выполненные лучшими художниками, скульпторами и даже ювелирами, ряд работ выполнен в единственном экземпляре и не имеет аналогов в мире.

Выставка продлится до 11 ноября 2018 года.

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