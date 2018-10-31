При пожаре в квартире в Тульской области сгорела ветхая одежда
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
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30 октября в п. Спицинский Ясногорского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14:20.
На место происшествия сразу выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В кухне сгорела ветошь, закоптились стены и потолок. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.