В Тульской области горящую баню тушили восемь пожарных

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-31T11:13:07+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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30 октября в с. Березово Суворовского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:55.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.