В Тульской области горящую баню тушили восемь пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 октября в с. Березово Суворовского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:55.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 6 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.