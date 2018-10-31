В Тульской области сгорел дом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-31T11:13:39+03:00

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30 октября в с. Шахты-22 Новомосковского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Степана Разина поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:40.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.

В результате происшествия пострадали люди. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.