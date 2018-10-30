2018-10-30T17:38:39+03:00
Общество

В Туле продолжается вывоз снега

Юлия КУДЫМОВА
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В Туле продолжается уборка и обработка автодорог. Работы идут с начала снегопада, который в 4 часа утра сменился ледяным дождем. В уборке задействовано 76 единиц техники и 109 человек. Техника работает по всему городу. Также 10 КДМ ведут расчистку улиц и дорог поселений Большой Тулы.

Подметание и обработка осуществляются на магистральных и второстепенных улицах Тулы. Особо внимание уделяется остановочным павильонам, пешеходным переходам и парковочным карманам, а также мостам, путепроводам, разворотным кольцам для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Основные последствия снегопада уже ликвидированы. Ведется вывоз снега.

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