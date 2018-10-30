Театр юного зрителя покажет спектакль о Незнайке

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-30T17:30:34+03:00

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Завтра, 31 октября, в 11:00 Тульский областной театр юного зрителя приглашает юных туляков на спектакль о Цветочном городе.

На улице Колокольчиков живут веселые и беззаботные малыши. А малышами их называют потому, что они очень маленькие, ростом с небольшой огурец. Это Знайка, Пончик и Сиропчик, доктор Пилюлькин, механики Винтик и Шпунтик, а самый большой проказник среди них — малыш Незнайка. Вечно он попадает во всякие смешные и забавные ситуации. То решает художником стать, то музыкантом, то поэтом, или еще лучше — отправиться в путешествие на воздушном шаре.