В Туле движение трамваев будет осуществляться по измененной схеме
31 октября с 9.00 до 18.00 по ул. Николая Руднева будет ограничено движение трамваев на участке от ул. Станиславского до ул. Шевченко.
В связи с этим движение трамваев маршрутов №№12, 13 будет осуществляться по измененной схеме:
№ 12 пос. Менделеевский – ул. Штыковая
Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
№13 ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский