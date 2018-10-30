В Туле движение трамваев будет осуществляться по измененной схеме

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-30T17:21:23+03:00

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31 октября с 9.00 до 18.00 по ул. Николая Руднева будет ограничено движение трамваев на участке от ул. Станиславского до ул. Шевченко.

В связи с этим движение трамваев маршрутов №№12, 13 будет осуществляться по измененной схеме:

№ 12 пос. Менделеевский – ул. Штыковая

Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

№13 ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский