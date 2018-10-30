19-летняя жительница Тульской области украла деньги из сумки знакомой
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В новомосковскую полицию с заявлением обратилась местная жительница.
Женщина рассказала, что в помещении кафе на улице Мира из ее сумки украли 6 000 рублей.
Стражи порядка направили силы на поимку вора, и спустя некоторое время установили в качестве подрзреваемой в содеянном безработную 19-летнюю знакомую заявительницы. Девушка призналась в краже.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.