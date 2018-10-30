Из-за фестиваля «Улыбнись, Россия!» в Туле запретят остановку на улице Советской

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-30T16:51:56+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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В связи с проведением в Туле ХIX Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!», в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

- с 31 октября до 10 ноября 2018 года по ул. Советская (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции;

- 3 и 9 ноября 2018 года в период с 00.00 до 23.00 по ул. Советская на территории, прилегающей к зданию МАУК «Культурно-досуговая система» «Городской концертный зал».