В Туле пройдет встреча с известным режиссером и продюсером Катей Райской
4 ноября 2018 года, в рамках акции «Ночь искусств» в Туле, состоится встреча с известным режиссером и продюсером Катей Райской.
Тема встречи неординарна - «Интересные идеи и позитив как средство экономии бюджета».
На примере собственного опыта, а также опыта других известных кинопроизводителей,
Катя Райская расскажет об интересных идеях для экономии бюджета в любительском и профессиональном кино.
Желающие смогут посмотреть ее документальный фильм «Кино за 40 часов. История», рассказывающий о смешных эпизодах на съёмках нашумевшего фильма.
Начало в 19 часов.
Вход свободный.
Адрес места проведения: г. Тула, ул. 9 Мая, 1 «а» (площадка Лофт).
Возрастное ограничение: 16+
Дополнительная информация по телефону: 70-43-59.