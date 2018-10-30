2018-10-30T16:19:34+03:00
Досуг

В Туле пройдет встреча с известным режиссером и продюсером Катей Райской

Вход свободный
Виктория ЯКУШИНА
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4 ноября 2018 года, в рамках акции «Ночь искусств» в Туле, состоится встреча с известным режиссером и продюсером Катей Райской.

Тема встречи неординарна - «Интересные идеи и позитив как средство экономии бюджета».

На примере собственного опыта, а также опыта других известных кинопроизводителей,

Катя Райская расскажет об интересных идеях для экономии бюджета в любительском и профессиональном кино.

Желающие смогут посмотреть ее документальный фильм «Кино за 40 часов. История», рассказывающий о смешных эпизодах на съёмках нашумевшего фильма.

Начало в 19 часов.

Вход свободный.

Адрес места проведения: г. Тула, ул. 9 Мая, 1 «а» (площадка Лофт).

Возрастное ограничение: 16+

Дополнительная информация по телефону: 70-43-59.

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