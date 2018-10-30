Пожар в квартире в Ясногорском районе тушили четыре человека

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-30T16:09:23+03:00

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30 октября 2018 года в 14:20 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, Ясногорский район, п. Спицинский, ул. Центральная.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-76 и ПЧ-38. Вместе они совладали с огнем за три минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия в кухне сгорела ветошь, закоптились стены и потолок.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.