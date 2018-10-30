Телефонные мошенники обманули тулячку на 27 тысяч рублей
Управление МВД России по Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность
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Полицейские в Тульской области продолжают мероприятия по предупреждению, пресечению и раскрытию фактов телефонного мошенничества.
Подобное злодеяние было зафиксировано 29 октября 2018 года в Туле.
Мошенники, под предлогом оказания помощи в трудоустройстве, убедили 43-летнюю жительницу оружейной столицы перевести деньги на мобильный телефон.
В результате злоумышленники завладели деньгами потерпевшей на сумму 27 000 рублей.
Управление МВД России по Тульской области ещё раз просит граждан проявлять максимальную бдительность и при получении подозрительных звонков незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.