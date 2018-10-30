В Туле проверили, как убрали снег и наледь в 331 дворе

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-30T15:45:28+03:00

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По состоянию на 15:00 30 октября 2018 года, в Туле проведены проверки 331 придомовой территории и 357 территорий хозяйствующих субъектов на предмет уборки от снега и наледи.

Уже обследованы:

- в Пролетарском округе – 65 придомовых территорий, на 7 выявлены нарушения,

- в Центральном округе – 79 придомовых территорий, на 7 выявлены нарушения,

- в Привокзальном округе – 81 придомовая территория, на 12 выявлены нарушения,

- в Советском округе – 80 придомовых территорий, на 39 выявлены нарушения,

- в Зареченском округе – 26 придомовых территорий, на 6 выявлены нарушения.

Сотрудники главных управлений по округам проинспектировали:

- в Пролетарском округе – 69 территорий хозяйствующих субъектов, на 7 выявлены нарушения,

- в Центральном округе – 128 территорий хозяйствующих субъектов, на 28 выявлены нарушения,

- в Привокзальном округе – 54 территории хозяйствующих субъектов, на 11 выявлены нарушения,

- в Советском округе – 33 территории хозяйствующих субъектов, на 4 выявлены нарушения,

- в Зареченском округе – 73 территории хозяйствующих субъектов, на 32 выявлены нарушения.

Напомним, согласно Правилам благоустройства придомовые территории – входная группа, тротуар, проезжая часть – должны быть убраны от снега до усовершенствованного покрытия. В случае снегопада уборка дворовой территории производится в течение двух часов по его окончании. При выявлении нарушений управляющей компании выдается требование об устранении нарушений в течение суток. За нарушение сроков или систематическое нарушение Правил УАТН налагает штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей.