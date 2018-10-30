2018-10-30T15:31:18+03:00
Происшествия

Под Тулой огонь уничтожил под под дачу, летний домик и сарай

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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30 октября 2018 года в 13:19 в службу спасения сообщили о возгорании дома под дачу и двух строений, расположенных по адресу: Тульская область, Заокский район, д. Никоновка, ул. Осенняя.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-42, ПЧ-99 и ПЧ-36.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия дом под дачу, летний домик и сарай сгорели полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

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