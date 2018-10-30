Тульские дружинники прошли обучение в ОМОН
В ходе обучения дружинники посетили теоретические занятия и сдали зачеты
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На базе ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области прошло обучение членов «Добровольной народной дружины МО город Тула».
Им преподали основы уголовного и административного законодательства по охране общественного порядка, порядку действий членов дружины при патрулировании (с моделированием возможных ситуаций). После теоретических занятий дружинники сдали зачеты.
Также их научили основам защиты при нападении, а после продемонстрировали необходимые элементы в спортзале.
Кроме того, дружинники осмотрели экспозицию музея отряда особого назначения.