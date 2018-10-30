Тульские дружинники прошли обучение в ОМОН

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-30T15:28:28+03:00

В ходе обучения дружинники посетили теоретические занятия и сдали зачеты

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На базе ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области прошло обучение членов «Добровольной народной дружины МО город Тула».

Им преподали основы уголовного и административного законодательства по охране общественного порядка, порядку действий членов дружины при патрулировании (с моделированием возможных ситуаций). После теоретических занятий дружинники сдали зачеты.

Также их научили основам защиты при нападении, а после продемонстрировали необходимые элементы в спортзале.

Кроме того, дружинники осмотрели экспозицию музея отряда особого назначения.