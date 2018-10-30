В Московской области наказаны похитители кабеля «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-30T15:13:39+03:00

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Жуковский городской суд Московской области приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы за попытку кражи более 600 метров медного кабеля «Ростелекома» из городской телефонной канализации. Суд состоялся 25 октября 2018 года и классифицировал преступление по Статье 158 (кража) Уголовного Кодекса РФ.

Антон Годовиков, заместитель директора МРФ «Центр» – директор по работе с массовым сегментом:

«Подобные ситуации наносят большой вред и нашим абонентам, и нашему предприятию. «Ростелеком» вынужден тратить дополнительные средства на восстановление повреждённых телекоммуникаций, а абоненты на это время остаются без связи. Но, несмотря ни на что, наша главная цель остаётся прежней – обеспечить бесперебойное оказание услуг. В компании проводится системный мониторинг и контроль состояния сооружений связи. Все объекты компании оснащены охранной сигнализацией с выводом на пульты охраны. Выражаю признательность правоохранительным органам за быстрый поиск преступника. За годы упорной борьбы в области у нас наладилось продуктивное взаимодействие, позволяющее оперативно выявлять виновных и пресекать факты краж кабеля и порчи имущества компании».

«Ростелеком» призывает граждан быть бдительными! При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля, люков линейно-кабельной канализации или иного оборудования, незамедлительно сообщайте в органы полиции.