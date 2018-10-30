2018-10-30T15:05:11+03:00
Происшествия

В Каменском лесничестве незаконно вырубили дубы и березы на 464 тысяч рублей

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Тульской природоохранной прокуратурой в октябре 2018 года была проведена проверка исполнения требований лесного законодательства на территории Каменского района Тульской области.

В ходе проверки лесных участков Каменского участкового лесничества совместно с представителями ГУ ТО «Плавское лесничество» в квартале 28 была обнаружена незаконная рубка лесных насаждений - сырорастущих деревьев дуба и березы в особо крупном размере.

Размер причиненного государству ущерба составляет свыше 464 тысяч рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в СО МОМВД России «Ефремовский».

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере".

Ход расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.

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