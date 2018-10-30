2018-10-30T14:23:41+03:00
Общество

Улицы и тротуары в Привокзальном округе Тулы расчистили от снега

Работы проводились по ряду адресов
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 30 октября 2018 года, в Привокзальном округе Тулы проводились работы по расчистке улиц и тротуаров от снега. Снегоуборочная техника работала в п. Косая Гора, Иншинский, Рассвет.

Силами ООО "Региондорстрой" в п. Иншинский выполнена расчистка от снега перекрестка с круговым движением.

Также сегодня в п. Косая Гора завершены работы по кронированию, обрезке и удалению аварийных деревьев на территории памятника Танк ИС-3. В с. Зайцево на ул. Молодежной проведены работы по вывозу ранее удаленной поросли.

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