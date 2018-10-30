2018-10-30T14:09:06+03:00
Досуг

Тульский «Эрмитаж» приглашает на «Ночь искусств»

Театрально-концертный центр «Эрмитаж» приготовил необычную программу в рамках всероссийской акции
Виктория ЯКУШИНА
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4 ноября 2018 года, Театрально-концертный центр «Эрмитаж» приглашает туляков на «Ночь искусств».

Гостей ждут:

- художественный мастер-класс

- поэтический вечер с живой музыкой при свечах: актёры театра «Эрмитаж» прочтут стихи известных поэтов под аккомпанемент струнного ансамбля El Classic

- настоящий джаз в исполнении группы «Билет на М.А.Р.С.» в единственном в Туле джаз-кафе

- вечеринка с одной из лучших кавер-групп Тулы – позитив-бендом Jazzophrenia!

В эту ночь посетителям представят четыре вида искусства: художественное искусство, поэзия, театр и музыка.

Начало в 21:00, завершение в 0:00.

Количество мест ограничено.

Приобрести билеты можно на сайте и в кассе ТКЦ «Эрмитаж».

Справки и бронь билетов по телефону: 71-67-68.

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