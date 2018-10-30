Тульский «Эрмитаж» приглашает на «Ночь искусств»
4 ноября 2018 года, Театрально-концертный центр «Эрмитаж» приглашает туляков на «Ночь искусств».
Гостей ждут:
- художественный мастер-класс
- поэтический вечер с живой музыкой при свечах: актёры театра «Эрмитаж» прочтут стихи известных поэтов под аккомпанемент струнного ансамбля El Classic
- настоящий джаз в исполнении группы «Билет на М.А.Р.С.» в единственном в Туле джаз-кафе
- вечеринка с одной из лучших кавер-групп Тулы – позитив-бендом Jazzophrenia!
В эту ночь посетителям представят четыре вида искусства: художественное искусство, поэзия, театр и музыка.
Начало в 21:00, завершение в 0:00.
Количество мест ограничено.
Приобрести билеты можно на сайте и в кассе ТКЦ «Эрмитаж».
Справки и бронь билетов по телефону: 71-67-68.