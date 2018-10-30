«Ростелеком» предложил юным ИТ-талантам создать свой «Умный город» на тульском хакатоне

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-30T14:06:41+03:00

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«Ростелеком» стал партнёром второго регионального хакатона TulaHack 2018 для студентов и школьников. Мероприятие прошло 26-28 октября в рамках всероссийского фестиваля науки в творческом индустриальном кластере «Октава» г.Тулы.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Внедрение «умных технологий» – это не только необходимое условие существенного повышения качества жизни, но и мощный фактор развития экономики городов. Создание smart-решений для домашнего хозяйства – одно из приоритетных направлений деятельности «Ростелекома». Поэтому для нас очень важно привлекать квалифицированные кадры, особенно в сфере IT и телекоммуникаций. Подобные профориентационные мероприятия формируют у молодого поколения интерес к ИТ-специальностям, и мы будем продолжать поддерживать это направление работы с молодёжью».

В соревнованиях приняли участие школьники, а также учащиеся высших и средних профессиональных учебных заведений в сфере информационных технологий. За победу боролись 13 команд. Каждая из них должна была подать свою идею или реализовать проект в соответствии с кейсами, предложенными партнёрами – ведущими компаниями IT-сферы Тульской области. На реализацию проектов ребятам отводилось три дня.

Экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты службы информационных систем и платформ Тульского филиала «Ростелекома», на протяжении всего соревнования поэтапно оценивало степень проработки проектов, активность участников и форму итоговой презентации.

Елена Арефьева, к.т.н., доцент, зам. директора ИПМКН ТулГУ, организатор TulaHack 2018:

«Хакатон – хорошая возможность для школьников и студентов информационно-технической сферы собраться вместе, почувствовать командный дух в решении интересных задач, обрести новые профессиональные знакомства и продемонстрировать знания. Ведь именно этим ребятам предстоит строить и развивать цифровую Россию. Для нас особенно приятно, что такой технологичный современный бренд, как «Ростелеком», стал партнёром нашего мероприятия. Мы искренне благодарим компанию за помощь в подготовке хакатона и за участие в экспертном совете. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится».

Фирменными призами от компании «Ростелеком» за нестандартный подход в решении задач были отмечены команды TrueHack и TulaHацкеrы, а также команда самых юных участников из компьютерной академии «Рубикон» – RubishИ.

«Ростелеком» предлагает широкую линейку интеллектуальных сервисов. Например, система «Умный дом» позволяет держать дом или участок под постоянным контролем. Специальный контроллер способен отслеживать и управлять одновременно до 15 устройствами. Это могут быть датчики открытия дверей и окон, протечки воды, движения, задымления, а также внешние и внутренние видеокамеры и пр. Пользователь может прописать реакцию системы для каждого устройства. Например, при обнаружении протечки или задымления указать, что система должна немедленно направить хозяину SMS, e-mail или Push-уведомление. Изображение с камер доступно онлайн и в записи в приложении «Умный дом Ростелеком».