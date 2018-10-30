2018-10-30T13:38:34+03:00
Происшествия

Житель Тульской области пойдет под суд хранение оружия и взрывчатки

Уголовное дело направлено в районный суд
Мария ВЛАСОВА
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Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу. 39-летнего жителя Дубенского района обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Мужчина нашел в лесу двуствольное гладкоствольное ружье 16-го калибра модели «Б». Через несколько месяцев он же в овраге у одной из деревень Дубенского района обнаружил металлическую банку с бездымным пластинчатым порохом. Боеприпасы мужчина оставил у себя.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Одоевский районный суд.

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