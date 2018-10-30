Житель Тульской области пойдет под суд хранение оружия и взрывчатки

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-30T13:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу. 39-летнего жителя Дубенского района обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Мужчина нашел в лесу двуствольное гладкоствольное ружье 16-го калибра модели «Б». Через несколько месяцев он же в овраге у одной из деревень Дубенского района обнаружил металлическую банку с бездымным пластинчатым порохом. Боеприпасы мужчина оставил у себя.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в Одоевский районный суд.