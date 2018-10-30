В ДТП с двумя авто в Новомосковске пострадала пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-30T14:30:25+03:00

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29 октября 2018 года, в 16-20 на улице Первомайская города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

57-летний мужчина на автомобиле «Ссанг Йонг Актион», по предварительным данным, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил автомобилю «ВАЗ 210540», под управлением молодого человека 27 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ваз» - пятилетняя девочка.

Юной пассажирке была оказана медицинская помощь в городской больнице, после чего ее отпустили домой.