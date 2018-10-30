Под Тулой "Ларгус" протаранил "семерку": пострадали трое

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-30T14:30:29+03:00

Об этом сообщили в УГИБДД России по Тульской области

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29 октября 2018 года в 11:40 на 160-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» Веневского района Тульской области произошло ДТП.

45-летний мужчина на автомобиле «Лада Ларгус», по предварительной информации, столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ 21074», под управлением молодого человека 23 лет.

В результате ДТП под Тулой пострадали водитель автомобиля «Ларгус» и его пассажир - 45-летняя женщина, а также водитель автомобиля «ВАЗ».