Уборка Тулы от последствий снегопада проводится круглосуточно
Идет вывоз снега
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Работы по уборке и обработке дорог в Туле идут с начала снегопада, который в 4 часа утра 30 октября 2018 года сменился ледяным дождем.
Задействованы 76 единиц техники и 109 человек. Техника работает по всему городу. Также 10 КДМ ведут расчистку улиц и дорог поселений Большой Тулы.
Подметание и обработка осуществляются на магистральных и второстепенных улицах Тулы.
Особо внимание уделяется остановочным павильонам, пешеходным переходам и парковочным карманам, а также мостам, путепроводам, разворотным кольцам для обеспечения бесперебойного движения транспорта.
Основные последствия снегопада уже ликвидированы. Идет вывоз снега.