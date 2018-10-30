Уборка Тулы от последствий снегопада проводится круглосуточно

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-30T14:01:42+03:00

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Работы по уборке и обработке дорог в Туле идут с начала снегопада, который в 4 часа утра 30 октября 2018 года сменился ледяным дождем.

Задействованы 76 единиц техники и 109 человек. Техника работает по всему городу. Также 10 КДМ ведут расчистку улиц и дорог поселений Большой Тулы.

Подметание и обработка осуществляются на магистральных и второстепенных улицах Тулы.

Особо внимание уделяется остановочным павильонам, пешеходным переходам и парковочным карманам, а также мостам, путепроводам, разворотным кольцам для обеспечения бесперебойного движения транспорта.

Основные последствия снегопада уже ликвидированы. Идет вывоз снега.