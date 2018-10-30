Тульская область вошла в число самых читающих регионов страны
Изменить размер текста:
Жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» под председательством президента Российского книжного союза Сергея Степашина подвело итоги — выбран Литературный флагман России 2018 года. Им стала Иркутская область.
В число 20 финалистов конкурса вошла и Тульская область.
Наиболее высоко жюри оценило наши региональные проекты, показавшие творческий подход, социальную и культурную значимость, направленность на поддержание или создание новых литературных традиций.