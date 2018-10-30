2018-10-30T14:01:49+03:00
Общество

Тульская область вошла в число самых читающих регионов страны

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» под председательством президента Российского книжного союза Сергея Степашина подвело итоги — выбран Литературный флагман России 2018 года. Им стала Иркутская область.

В число 20 финалистов конкурса вошла и Тульская область.

Наиболее высоко жюри оценило наши региональные проекты, показавшие творческий подход, социальную и культурную значимость, направленность на поддержание или создание новых литературных традиций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле проверили, как убрали снег и наледь в 331 дворе
Под Тулой огонь уничтожил под под дачу, летний домик и сарай
Тульские дружинники прошли обучение в ОМОН
В Московской области наказаны похитители кабеля «Ростелекома»
В Каменском лесничестве незаконно вырубили дубы и березы на 464 тысяч рублей
В ДТП с пассажирским "ПАЗом" под Тулой погиб мужчина
На трассе под Тулой столкнулись две "Газели"
Улицы и тротуары в Привокзальном округе Тулы расчистили от снега
Тульский «Эрмитаж» приглашает на «Ночь искусств»
«Ростелеком» предложил юным ИТ-талантам создать свой «Умный город» на тульском хакатоне
Житель Тульской области пойдет под суд хранение оружия и взрывчатки
В ДТП с двумя авто в Новомосковске пострадала пятилетняя девочка
Под Тулой "Ларгус" протаранил "семерку": пострадали трое
Уборка Тулы от последствий снегопада проводится круглосуточно
Туляки увидят выставку живописи, рисунка и керамики второй половины 20 века