Тульская область вошла в число самых читающих регионов страны

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-30T14:01:49+03:00

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Жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» под председательством президента Российского книжного союза Сергея Степашина подвело итоги — выбран Литературный флагман России 2018 года. Им стала Иркутская область.

В число 20 финалистов конкурса вошла и Тульская область.

Наиболее высоко жюри оценило наши региональные проекты, показавшие творческий подход, социальную и культурную значимость, направленность на поддержание или создание новых литературных традиций.