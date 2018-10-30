Туляки увидят выставку живописи, рисунка и керамики второй половины 20 века

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-30T12:48:36+03:00

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2 ноября в Выставочном зале объединения «Историко-краеведческий музей» откроется выставка «Люди должны быть разными. Путешествие».

Проект подготовлен государственным музеем-заповедником «Царицыно» при поддержке правительства Тульской области.

Посетители увидят более 60 работ самых ярких художников, представляющих российское наивное и самодеятельное искусство второй половины XX века. Это произведения из коллекции музея «Царицыно», которую в 1990-е годы собирал сотрудник музея, выдающий эксперт в области наивного искусства Вадим Помещиков.

Некоторые авторы (например, Иван Никифоров, Анна Дикарская) хорошо знакомы зрителю и уже стали «классиками» наивного искусства.

Другие пока известны лишь экспертам, но заслуживают самого пристального внимания. Кроме экспонатов из фондов музея-заповедника «Царицыно», будут представлены предметы из коллекции Тульского областного художественного музея: живопись, рисунок и керамика.

Выставка даёт возможность познакомиться не только с наивным искусством. Наряду с предметами из музейных фондов зрителям будут представлены произведения из керамики, выполненные студентами Центра комплексной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Это решает ещё одну важную задачу: позволяет убедиться в тотальности искусства, показать, что оно является территорией единства людей, чьё мировоззрение выходит за рамки того, что принято считать нормой.

Ключевой признак наивного искусства — это предельная естественность и свобода. Схематичное изображение мира делает его одновременно и проще, и значительнее. В мире наивного искусства можно всё: прижаться щекой к пантере, отрастить бороду-самобранку, переехать в просторную квартиру с красными обоями и познакомиться с Пушкиным. Здесь не всегда действуют законы времени, гравитации и перспективы, но сюжеты повседневной жизни неизменно обретают вес и значимость мифа.

Круг сюжетов ограничен самыми важными для большинства людей событиями и явлениями. Именно они задают структуру выставки, формируют её разделы: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник», «Герой», «Любовь», «Празверь», «Советский миф», «Копии и пересказы».